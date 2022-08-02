Верховный суд России признал батальон «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

Решение суда будет исполнено немедленно, не дожидаясь вступления в силу. Агентство отмечает, что суд огласил только окончательную часть решения, его мотивы остаются неизвестными.

Создателям и руководителям «Азова» грозит тюрьма на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей, рядовым участникам — на срок от 5 до 10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей. Суд подчеркнул, что от уголовной ответственности освобождаются те, кто добровольно ушел из батальона до момента начала расследования.

17 мая Генпрокуратура попросила признать украинский полк «Азов» экстремистской организацией. Сегодня, 2 августа, иск прокуратуры рассматривался в отсутствие представителей противоположной стороны. Большая часть заседания проходила в закрытом режиме, трансляция для журналистов включалась только во время допроса свидетелей.

В качестве свидетелей выступили российские правозащитники и журналисты, которые предоставили суду интервью жителей Мариуполя и Волновахи, чьи родственники, как утверждается, были убиты, похищены или подверглись пыткам боевиками «Азова».

Полк «Азов» был сформирован в 2014 году в Мариуполе из добровольцев. Изначально он действовал в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины, а затем перешел в состав Нацгвардии.