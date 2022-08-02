На Тайвань впервые за 25 лет прибыл спикер Палаты представителей США

Нэнси Пелоси планирует посетить Законодательный юань (парламент Тайваня), где она должна встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь .

Самолет Пелоси приземлился в аэропорту Суншань в Тайбэе, столице Тайваня. Это первый визит спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Об этом сообщает сервис Flightradar24.

КНР считает остров своей провинцией и не поддерживает никакие контакты представителей Тайбэя с действующими чиновниками или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Именно поэтому Пекин выступает резко против визита Пелоси на Тайвань.

Прибытие спикера до последнего момента оставалось под вопросом. МИД КНР выступил с рядом предупреждений для США, в которых говорилось, что визит Нэнси Пелоси станет грубым вмешательством во внутренние дела Китая и приведет к серьезным и тяжелым последствиям.

Истребители ВВС Тайваня начали сопровождали спецборт, на котором находилась Пелоси, в воздухе. В аэропорту Суншань сняли маскировочные чехлы с зенитных пушек.

В Тайване ввели второй уровень боевой готовности, в провинции Фуцзянь (через пролив от Тайваня) был слышен звук сирен. Центральное телевидение Китая сообщило, что китайские истребители Су-35 направлены в Тайваньский пролив.