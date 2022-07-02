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Уход Universal из России, пивной фонтан в центре Вены и другие новости дня
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Уход Universal из России, пивной фонтан в центре Вены и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 17:42

В возрасте 101 года умер советский и российский мультипликатор Леонид Щварцман. Он выступил художником-постановщиком множества мультфильмов, включая «Чебурашку», «Аленький цветочек», «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав».

В Новосибирске еще одного известного ученого арестовали по делу о госизмене. 75-летнего профессора НГУ и НГТУ Анатолия Маслова подозревают в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуком и составляющих государственную тайну.

Россия прекратила участие в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы. В связи с этим утратили силу 14 правительственных актов и положений.

Universal Pictures закроет российский офис и полностью уйдет из страны, пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на письмо студии. Информацию подтвердил источник издания в компании.

Председатель СК Александр Бастрыкин распорядился прекратить прием студентов в магистратуру академий ведомства. По его мнению, в рамках двухлетней программы невозможно подготовить качественные кадры.

Индия запретила производство, импорт, хранение и распространение 19 видов одноразовых товаров из пластика. Ежегодно страна производит порядка 4 млн тонн таких отходов, только треть из них перерабатывается или утилизируется.

Австрийская Партия пива открыла в центре Вены пивной фонтан, выполнив предвыборное обещание. Установку памятника лидер партии и фронтмен панк-группы Turbobier («Турбопиво») Доминик Влазны использует для мобилизации сторонников перед президентскими выборами.

Paramount+ не стал продлевать сериал Марка Черри «Почему женщины убивают» на третий сезон вопреки изначальному намерению и сообщениям о хороших показателях проекта. Причины решения неизвестны.

Карди Би выпустила трек «Hot Shit» совместно c Канье Уэстом и Lil Durk. Это первая песня исполнительницы с 2021 года, где она выступает как основной, а не приглашенный артист.

Еще один совместный трек записали британский электронный музыкант Кельвин Харрис и американский рэпер 21 Savage. Песня «New Money» войдет в грядущий альбом Харриса «Funk Wav Bounces Vol. 2».

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