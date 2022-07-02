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Умер создатель образа Чебурашки мультипликатор Леонид Шварцман

Денис Ламехов
Сегодня в 15:27

Умер советский и российский мультипликатор Леонид Щварцман. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора студии «Союзмультфильм» Сергея Капкова.

Ему был 101 год. О причинах смерти не сообщается.

Шварцман родился в 1920 году в Минске. В 1941-м окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры. С 1948 работал на «Союзмультфильме».

В 1951-м окончил ВГИК с дипломом художника-постановщика мультфильмов. Тогда же стал работать месте с другим художником Александром Винокуровым. Спустя 12 лет начал самостоятельную работу, с 1975 года — как режиссер.

Он выступил художником-постановщиком множества мультфильмов, среди которых — «Аленький цветочек», «38 попугаев», «Котенок по имени Гав», «Крокодил Гена» и «Чебурашка». Был создателем образа самого Чебурашки.

Среди режиссерских работ Шварцмана — цикл мультфильмов «Обезьянки» (в том числе «Гирлянда из малышей» и «Осторожно, обезьянки!»), а также короткометражная анимационная лента «Доверчивый дракон».

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