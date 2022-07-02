Deadline: Paramount+ не стал продлевать сериал «Почему женщины убивают» на третий сезон

Стриминговый сервис Paramount+ не стал продлевать сериал Марка Черри «Почему женщины убивают» на третий сезон, передает Deadline со ссылкой на источники.
Причин собеседники издания не называют — при этом в декабре 2021 года компания сообщала, что будущий сезон готовится к выпуску, а само шоу входит в десятку самых популярных.
Первая часть ленты рассказывала о трех женщинах из разных эпох, каждая из которых столкнулась с изменой в браке. Среди них — домохозяйка 1960-х (Дженнифер Гудвин), светская львица 1980-х (Люси Лю) и юристка из наших дней (Кирби Хауэлл-Баптист). Премьера состоялась в августе 2019 года.
Повествование во втором сезоне строилось вокруг единственной временной линии (конец 1940-х) и одной ключевой героини — домохозяйки из Лос-Анджелеса (Эллисон Толман). Он вышел в эфир 3 июня 2021 года.
Всего на счету Марка Черри восемь крупных многосерийных проектов. Наиболее известные среди них — «Отчаянные домохозяйки» (2004—2012), «Коварные горничные» (2013—2016) и «Золотые девочки» (1990—1992).