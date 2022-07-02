Deadline: Paramount+ не стал продлевать сериал «Почему женщины убивают» на третий сезон

Стриминговый сервис Paramount+ не стал продлевать сериал Марка Черри «Почему женщины убивают» на третий сезон, передает Deadline со ссылкой на источники.

Причин собеседники издания не называют — при этом в декабре 2021 года компания сообщала, что будущий сезон готовится к выпуску, а само шоу входит в десятку самых популярных.

Первая часть ленты рассказывала о трех женщинах из разных эпох, каждая из которых столкнулась с изменой в браке. Среди них — домохозяйка 1960-х (Дженнифер Гудвин), светская львица 1980-х (Люси Лю) и юристка из наших дней (Кирби Хауэлл-Баптист). Премьера состоялась в августе 2019 года.