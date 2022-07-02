Правительство Индии ввело запрет на использование 19 категорий одноразовых пластиковых изделий. Об этом сообщает Associated Press.

В перечень попали трубочки (в том числе для конфет, мороженого и воздушных шаров), стаканы, ложки, вилки, ножи, упаковочная пленка, а также упаковка для сигарет.

Эта первый этап государственного плана по отказу от использования пластика. Предметы из списка запрещено производить, импортировать, хранить и распространять.

Ряд других товаров, включая пластиковые бутылки и упаковки для чипсов, ограничения не затронули. Индийское правительство разработало цели для производителей по утилизации или переработке такого мусора.

За неисполнение закона компании могут подвергнуть штрафу на сумму до 100 тыс. рупий (порядка 1260 долларов США), а руководителей или сотрудников — лишить свободы на срок до пяти лет.

Согласно сообщению CNN, производители напитков PepsiCo и Coca-Cola, а также местные корпорации Parle Agro, Dabur и Amul лоббировали вывод пластиковых трубочек из перечня.

Издание указывает, что ряд компаний отметил недостаточное время для подготовки к запрету. Индийское правительство сообщило, что ввело ограничения с учетом доступности альтернатив, в том числе бамбуковых ложек и деревянных палочек для мороженого.

В 2018 году Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал избавить страну от одноразового пластика к 2022-му. Ежегодно страна производит примерно 4 млн тонн таких отходов. Только треть из них перерабатывается или утилизируется. Остальное оседает на свалках, полях, сбрасывается в реки или океан.