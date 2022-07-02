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Россия вышла из всех соглашений Совета Европы

Семён Гудошников
Сегодня в 15:01

Россия прекратила участие в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы. Постановление об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В общей сложности с 16 марта РФ вышла из восьми соглашений:


  • Группа по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям («Группа Помпиду», прежнее название Группа по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом);
  • Частичное соглашение 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право;
  • Частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф;
  • Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж»);
  • Европейская аудиовизуальная обсерватория;
  • Расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы;
  • Расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы;
  • Расширенное частичное соглашение Совета Европы «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».

В связи с этим утратили силу 14 актов и положений правительства РФ.

Совет Европы приостановил членство России в организации 25 февраля, после начала «военной операции» на Украине. Процедура приостановки была запущена по инициативе Украины и Польши.

10 марта МИД России заявил, что страна больше не собирается участвовать в Совете Европы. Решение объяснили тем, что «недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение Совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе».

16 марта РФ окончательно вышла из Совета Европы. В тот же день ЕСПЧ перестал рассматривать все жалобы против Российской Федерации.

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