Австрийская Партия пива открыла в Вене пивной фонтан, выполнив предвыборное обещание

Открытие фонтана с четырьмя кранами и стеллой сопровождалось пивной вечеринкой. Правда, радоваться необычному памятнику жителям Вены придется недолго. По словам лидера пивной партии и фронтмена панк-группы Turbobier («Турбопиво») Доминика Влазны, фонтан не сможет постоянно работать в этой части города по бюрократическим причинам. Поэтому Влазны намерен брать мобильный фонтан на мероприятия своей партии.

Партия пива обещала поставить в Вене фонтан с пенным напитком перед выборами в районный совет два года назад. Тогда ее членам удалось получить места в местном парламенте, но сразу выполнить обещание, данное избирателям, не получилось из‑за пандемии коронавируса.

Теперь Пивная партия использует установку фонтана, чтобы мобилизовать сторонников перед предстоящими президентскими выборами. На пост главы государства будет претендовать ее лидер, Доминик Влазны. Мотивирующую речь политик, одетый в шлепанцы, произнес на сцене напротив фонтана.