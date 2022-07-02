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В Новосибирске еще одного ученого арестовали по делу о госизмене

Семён Гудошников
Сегодня в 16:05

В Новосибирске арестован главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолий Маслов. Об этом сообщают местные издания «Родные берега» и Academ.info со ссылкой на источники.

По их словам, 75-летнего профессора НГУ и НГТУ подозревают в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуком и составляющих государственную тайну. По статье 275 УК (госизмена) ему может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

«Основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика. Им разработаны эффективные алгоритмы и проведены первые в стране численные расчеты устойчивости сжимаемых течений и показана возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата; выяснены причины „реверсов перехода“», — сообщили в ИТПМ.

Как утверждают источники изданий, Маслов был задержан в начале недели, а во вторник, 28 июня Советский районный суд арестовал его и отправил в Москву в изолятор Лефортово.

Накануне стало известно об аресте по подозрению в госизмене другого известного новосибирского ученого — заведующего лабораторией квантовых оптических технологий НГУ Дмитрия Колкера. У него четвертая стадия рака, сотрудники ФСБ забрали ученого, который питался через трубочку в вене, прямо из больницы.

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