СМИ: Universal Pictures закроет российский офис и окончательно уйдет из страны

Американская кинокомпания Universal Pictures закроет российский офис и полностью уйдет из страны, пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на письмо студии.

Информацию об окончательном уходе мейджора из России подтвердил источник издания в Universal. Киностудия свернет деятельность в течение нескольких месяцев, отмечается в сообщении.

«Материнская компания решила прекратить деятельность в Рjccbb, так как вести бизнес стало невозможным из‑за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании», — цитирует издание письмо Universal, отправленное ряду кинотеатров.

В марте Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate и А24 приостановили прокат своих картин в России.

Ранее «Бюллетень кинопрокатчика» сообщал, что студия несколько раз обновила график выхода своих лент в России. Также компания обновляла базу данных российских кинотеатров в мае.