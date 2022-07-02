21 Savage и Кельвин Харрис записали трек «New Money»

Приглашенными музыкантами на второй пластинке из этой серии кроме 21 Savage станут Снуп Догг, Джастин Тимберлейк , Холзи, Lil Durk и Баста Раймс.

В создании первой части отметились Фрэнк Оушен , Ники Минаж, Янг Таг, Future, Migos, Кэти Перри и Фаррелл Уильямс . Она увидела свет в 2017 году.

Трек войдет в альбом Харриса «Funk Wav Bounces Vol. 2» — продолжение проекта, где в записи каждой из песен участвуют приглашенные звездные исполнители.

Британский электронный музыкант Кельвин Харрис и американский рэпер 21 Savage выпустили композицию «New Money». Послушать ее можно здесь .

Релиз намечен на 5 августа. В мае был выпущен еще один сингл с грядущего альбома — совместная работа Харриса, Дуа Липы и Янг Тага «Potion».

Всего на счету Кельвина Харриса пять больших студийных записей. Кроме первой части «Funk Wav Bounces» это «I Created Disco» (2007), «Ready for the Weekend» (2009), «18 Months» (2012) и «Motion» (2014).