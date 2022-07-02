Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би выпустила трек «Hot Shit» совместно c Канье Уэстом и Lil Durk. Его можно послушать здесь.
Артистка рассказала, что сочинила эту песню еще раньше, чем один из своих главных хитов «WAP», увидевший свет в 2019 году. Канье Уэст поделился с ней своим куплетом за несколько месяцев до того, как трек был выпущен.
О самом Уэсте Карди Би отозвалась исключительно комплиментарно, назвав его «милым, потрясающим человеком». «Я бы хотела, чтобы у большего количества людей была возможность побеседовать с ним, чтобы они могли увидеть, каков он на самом деле», — добавила певица.
Она добавила, что к выходу готовится еще одна ее новая композиция, но рассказала о ее названии и не уточнила дату релиза. После выпуска новой песни Карди Би намерена работать над вторым студийным альбомом. Первый — «Invasion of Privacy» — вышел в 2018 году.
«Hot Shit» — первая с осени 2021 года композиция исполнительницы, где она выступает как основной артист: в ноябре увидел свет ее трек «Bet It». Это часть саундтрека к ленте Netflix «Удары» — Карди Би и Халле Берри выступили продюсерами звуковой дорожки.