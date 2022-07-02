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Глава СК распорядился прекратить прием студентов в магистратуру академий ведомства

Семён Гудошников
Сегодня в 12:36

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился с нового учебного года прекратить прием студентов в магистратуру академий ведомства. Об этом говорится на сайте СК.

Отныне студенты, обучающиеся на следователей и криминалистов, будут проходить учебную программу исключительно в рамках специалитета. Бастрыкин назвал целями изменения — «дальнейшее укрепление качества образования» и «обеспечение непрерывности образовательного процесса».

По мнению главы СК, современная система образования предполагает совершенно неподходящий формат подготовки квалифицированных кадров, тем более, когда речь идет о фундаментальной юридической науке. Бастрыкин считает, что подготовка кадров с исключительным профессионализмом и глубоким знанием специальных областей невозможна в рамках двухлетней программы.

Ранее председатель Следственного комитета заявлял, что после перехода к Болонской система образование в России стало похоже на «скармливание человеку неких знаний и выдачу диплома». Также его беспокоит, что ко многим учебникам приложили руку люди, обучавшиеся на Западе.

«Западный подход к обучению — это оказание образовательных услуг. И, к сожалению, у нас многие учебные заведения идут по этому пути», — отмечал Бастрыкин.

В структуру Следственного комитета входят две академии — Московская и Петербургская. Прием в них проводится на конкурсной основе из числа прошедших отбор в органах СК.

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