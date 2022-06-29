Новый закон об иноагентах, трейлер финального сезона «Королевства» и другие новости дня

Госдума разрешила признавать иноагентами тех, кто получает иностранную поддержку или находится под «иностранным влиянием». Таким образом, для получения статуса иноагента по второму критерию необязательно получать деньги из‑за рубежа.

Также Дума одобрила поправку о приостановке деятельности СМИ на три месяца при первой публикации фейков об армии или призывов к несанкционированным акциям. Если медиа в течение установленного срока устранит нарушение, Роскомнадзор может вынести решение о возобновлении его работы. При третьем нарушении у издания отзовут лицензию.

Закс Петербурга по предложению Александра Беглова разрешил одному и тому же челвоеку избираться на пост губернатора более двух сроков. Также глава города теперь может увольнять глав муниципальных образований, а парламент больше не обладает правом утверждать вице-губернаторов.

Центробанк готов пойти на легализацию майнинга, если выручка от него будет реализовываться вне России за фиат, то есть за традиционные деньги. Об этом заявил директор департамента финансовых технологий Центробанка Кирилл Пронин.

Команда магистров НИУ ВШЭ запустила проект «На живое» о женщинах, которые оказались в тюрьме, но, как говорят создатели инициативы, защищались от домашнего насилия. Исследователи передали истории таких женщин, а также рассказали об условиях в колониях и процессе адаптации после освобождения.

Киноакадемия США пригласила режиссера Антона Дьякова вступить в ее состав. Всего приглашение о членстве получили 397 артистов — среди них Билли Айлиш, Аня Тейлор-Джой и Катрина Балф.

Студия Ларса фон Триера представила трейлер третьего — и последнего — сезона «Королевства». В нем актриса Бодиль Йергенсен подходит к воротам современной больницы, построенной на месте госпиталя «Королевство» из первых двух сезонов. Премьера — осенью.

Четвертый сезон сериала «Мир Дикого Запада» о футуристическом парке развлечений выйдет на Amediateka 30 июня. В честь этого стриминговый сервис показал русскоязычный трейлер.

Еще один трейлер — на этот раз к фильму «Тринадцать жизней» с Колином Фарреллом, Вигго Мортенсеном и Джоэлом Эдгертоном в главных ролях. Действие картины разворачивается в 2018 году в Таиланде, когда 12 детей и их тренер на 18 дней застряли в пещере.

Пи Джей Харви выпустит десятую пластинку летом 2023 года, ее название пока не раскрывается. Исполнительница рассказала, что написание песен заняло долгое время: грядущий альбом будет первым после длительного перерыва, последний полноформатник Харви увидел свет в 2016-м.