Магистры ВШЭ создали проект «На живое» о женщинах, которые спасали свою жизнь и оказались в тюрьме

Команда магистров Высшей школы экономики и центр содействия реформе уголовного правосудия «Тюрьма и воля» запустили социальный проект «На живое». Он посвящен женщинам, которых посадили в тюрьму за спасение своей жизни.
Исследователи поговорили с экспертами и женщинами, которые прошли через российскую тюрьму и оказались на воле, и узнали об условиях в женских колониях и процессе адаптации после освобождения.
Личные истории чередуются с информацией о женщинах, осужденных за умышленное убийство, хотя в действительности они защищались от домашнего насилия.
«На живое» доступен в текстовом варианте, в виде арт-клипа и подкаста.
Создатели «На живое» открыли продажу стикеров, вся выручка с которой отправится «Тюрьме и воле». «Благодаря вам жизнь одной женщины в заключении станет немного легче», — говорится на сайте.