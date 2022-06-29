Магистры ВШЭ создали проект «На живое» о женщинах, которые спасали свою жизнь и оказались в тюрьме

Команда магистров Высшей школы экономики и центр содействия реформе уголовного правосудия «Тюрьма и воля» запустили социальный проект «На живое». Он посвящен женщинам, которых посадили в тюрьму за спасение своей жизни.

Исследователи поговорили с экспертами и женщинами, которые прошли через российскую тюрьму и оказались на воле, и узнали об условиях в женских колониях и процессе адаптации после освобождения.

Личные истории чередуются с информацией о женщинах, осужденных за умышленное убийство, хотя в действительности они защищались от домашнего насилия.

«На живое» доступен в текстовом варианте, в виде арт-клипа и подкаста.