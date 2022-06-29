Билли Айлиш, Аня Тейлор-Джой и Антон Дьяков определят победителей «Оскара»

Академия кинематографических наук и искусств пригласила 397 артистов и представителей различных творческих профессий присоединиться к организаторам премии «Оскар». Об этом сообщает Deadline.

В числе приглашенных 71 номинант «Оскара» прошлых лет и 15 лауреатов. Среди них — 44% женщин и 37% представителей сообществ, которые ранее были недостаточно представлены на церемонии.

Приглашения получили актеры, режиссеры, художники по костюмам, кастинг-директора, маркетологи, композиторы, продюсеры, дизайнеры и мультипликаторы. В частности, певица Билли Айлиш, актрисы и актеры Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»), Катрина Балф («Белфаст»), Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого»), Джесси Бакли («Незнакомая дочь»), Майкл Грейейес («Бойтесь ходячих мертвецов») и Джесси Племонс («Фарго»).

Принять участие в определении победителей «Оскара» также смогут режиссер «CODA: Ребенок глухих родителей» Шан Хедер, сценаристы Зак Бейлин, Джереми О.Харрис, Адель Лим и Джон Спейтс.

Академия пригласила и деятелей, живущих и работающих за пределами США. Среди них — создатель японской драмы «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути и российский мультипликатор Антон Дьяков, номинированный на «Оскар» за анимационный фильм «Боксбалет».

95-я церемония награждения лауреатов «Оскара» пройдет 12 марта 2023 года. Отбор претендентов на премию завершится 15 ноября, а 21 декабря киноакадемия опубликует шорт-лист. Окончательный список номинантов станет известен 24 января.