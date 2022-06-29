Вышел трейлер фильма об юношеской команде по футболу, застрявшей в пещере в 2018 году

Картина рассказывает о спасении юношеской футбольной команды и их тренера из пещеры Тхамлуангнангнон в Таиланде в 2018 году. «Для погружения в глубокую пещеру нужен определенный склад ума. Нужно быть немного сумасшедшим. Вся нация с тревогой ждет, что будет дальше», — говорит закадровый голос в трейлере.

Amazon Prime Video опубликовал дебютный трейлер фильма «Тринадцать жизней» режиссера Рона Ховарда («Код Да Винчи»). Премьера проекта намечена на 5 августа на стрим-сервисе.

Команда из 12 подростков 11-16 лет со своим тренером 25 лет пропала 23 июня 2018 года. В этот день дети отправились на прогулку в пещеру в честь дня рождения одного из игроков команды. Спустя время на улице начался дождь, который затопил подземные переходы и путь к выходу, оставив подросткам и тренеру только небольшой незатопленный островок в глубине пещеры.

В спасательной операции в общей сложности участвовали 10 тыс. человек, включая 2000 военнослужащих, 200 дайверов и представителей 100 правительственных организаций.

В «Тринадцати жизнях» снялись Колин Фаррелл, Вигго Мортенсен, Джоэл Эдгертон, Том Бейтман и другие актеры.