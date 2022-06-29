ЦБ готов пойти на легализацию майнинга, если выручка от него будет реализовываться вне России

Директор департамента финансовых технологий Центробанка Кирилл Пронин заявил, что регулятор готов согласиться на легализацию майнинга криптовалют при условии, если реализация выручки от него будет происходить вне России. Слова Пронина передает «Интерфакс».

За пределами страны цифровая валюта должна быть продана за фиат (то есть за обычные деньги), добавил глава департамента.

Пронин пояснил: «Экспорт <…> майнинговых услуг и бизнес майнеров не должен приводить к накоплению криптовалюты внутри страны, с тем чтобы не создавать мотивацию для ее последующего использования во внутристрановых расчетах».

9 февраля правительство России одобрило концепцию Минфина по регулированию криптовалют в стране. Если ее примут, то пользователи будут проходить идентификацию и открывать кошелек в банке.

Ведомство разработало свою концепцию после того, как Центробанк предложил полностью запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткоина, в России. Это объяснили тем, что цифровые валюты формируют финансовый пузырь, кроме того, ими расплачиваются при совершении нелегальных сделок.

После введения санкций против России обсуждение цифровых валют активизировалось c новой силой. Использование криптоактивов для внешнеторговых операций поддержали Минфин и Минэкономразвития. При этом последний выступил за запрет на использование цифровой валюты как средства платежа на территории России — такой же позиции придерживается Центробанк.