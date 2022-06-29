Закс Петербурга разрешил Беглову избираться на пост губернатора более двух раз

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга сняли с губернатора Александра Беглова ограничение на количество сроков пребывания на посту. Такой законопроект был предложен самим политиком, пишут «Ведомости».

Кроме того, в Устав Северной столицы внесли поправки, которые дают право снимать с должности глав муниципальных образований губернатору города. Такая мера будет применяться, если руководитель муниципалитета в течение месяца не устранит причину, по которой ему был сделан выговор.

Также парламент сам себя лишил права согласовывать кандидатуры вице-губернаторов Петербурга.

Для того чтобы эти инициативы были приняты, за них должны проголосовать не менее двух третей парламента, в котором заседает всего 50 человек. Результаты обоих голосований были одинаковые, против высказались только 3 парламентария. Среди них — представители фракции «Яблоко» Александр Шишлов и Борис Вишневский.