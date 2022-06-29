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Ларс фон Триер представил трейлер нового сезона «Королевства»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:16

Студия Ларса фон Триера Zentropa представила первый трейлер третьего сезона сериала «Королевство». В нем актриса Бодиль Йергинсен подходит к воротам современной больницы, построенной на месте госпиталя «Королевство» из первых двух сезонов.

По сюжету пожилая женщина Карен ходит во сне и однажды оказывается перед больницей. Внутри ей предстоит столкнуться с призраками, найти ответы на загадки предыдущих сезонов и спасти «Королевство» от разрушения.

К своим ролям вернутся Гита Нербю, Петер Мюгинд, Серен Пильмарк и Удо Кир. К ним присоединятся Николас Бро и Ларс Миккельсен. Полный актерский состав объявят позднее.

Сценарий продолжения «Королевства» Триер написал вместе со своим соавтором Нильсом Верселем — с ним же он работал над первыми сезонами проекта. Продюсером третьего сезона выступила Луиза Вест.

Первый сезон «Королевства» вышел в 1994 году, второй — в 1997-м. Премьера новых серий состоится осенью 2022 году на стриминговых сервисах и телевидении. По словам создателей, третий сезон станет последним.

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