Ларс фон Триер представил трейлер нового сезона «Королевства»

Студия Ларса фон Триера Zentropa представила первый трейлер третьего сезона сериала «Королевство». В нем актриса Бодиль Йергинсен подходит к воротам современной больницы, построенной на месте госпиталя «Королевство» из первых двух сезонов.

По сюжету пожилая женщина Карен ходит во сне и однажды оказывается перед больницей. Внутри ей предстоит столкнуться с призраками, найти ответы на загадки предыдущих сезонов и спасти «Королевство» от разрушения.