«Эта история об одной девочке. Каждый день она просыпается и все больше замечает то, что не видит больше никто, что с миром что‑то не так. И это ее вина», — говорит в ролике героиня Эван Рейчел Вуд по имени Кристина.

Четвертый сезон сериала «Мир Дикого Запада» покажет новые крупные парки, а также удивит сюжетными поворотами, которые окажут сильное влияние на вселенную. По словам актера Аарона Пола, этот сезон можно назвать самым масштабным из всех.

Шоу было создано Джонатаном Ноланом и Лизой Джой в 2016 году и основано на одноименном фильме 1973 года. Сериал рассказывает о футуристическом парке развлечений «Мир Дикого Запада», где специально сконструированные андроиды выполняют любые прихоти посетителей.

Второй сезон «Мира Дикого Запада» вышел в 2018 году, третий — в 2020 году. «Афиша Daily» писала подробно обо всех эпизодах третьего сезона.