Госдума разрешила признавать иноагентами тех, кто находится под «иностранным влиянием»

Госдума приняла новый закон о регулировании деятельности иностранных агентов в России, объединяющий все уже существующие положения об этом статусе в одном документе. Об этом сообщает «Интерфакс».

В документе говорится, что иноагентом может быть признано любое российское или иностранное юридическое и физическое лицо, а также группа лиц, получающие иностранную поддержку или находящиеся под «иностранным влиянием». То есть для получения статуса иноагента по второму критерию не обязательно получать деньги из‑за рубежа.

Иноагентам, согласно новому закону, запрещается получать государственные деньги для реализации творческих задумок, преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях и просвещать детей, участвовать в экологических экспертизах и организовывать публичные мероприятия, а также пользоваться упрощенной системой налогообложения и другое.

В законе вводится понятие аффилированного с иностранными агентами физического лица. Таковым может быть учредитель, член, участник, руководитель либо работник компании, признанной иноагентом. На них ограничения для иноагентов не распространяются. В отношении них будет вестись отдельный реестр, а четыре остальных списка иноагентов объединят в один.