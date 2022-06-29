перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Госдума одобрила поправку о приостановке деятельности СМИ на три месяца за первую публикацию фейка 17:10
У московских таксистов появились тревожные кнопки. Их выдала Росгвардия в качестве эксперимента 17:02
Инса Ландер смогла пересечь грузинскую границу и вылететь в Литву 17:01
Издательство «Альпина» проведет лекции и публичные дискуссии в Доме творчества Переделкино 16:53
Mehrnaz Taghavishavazi/Unsplash
В метро Петербурга ввели штрафы за проезд без одежды, дурной запах, гадания и другие нарушения 16:51
Airbnb запретил проводить вечеринки в арендованном жилье 16:14
В Петербурге откроется книжный магазин «Даль» — он будет посвящен философской литературе 16:13
Фотографии современной архитектуры столицы покажут на выставке «Москва. Реальное» 16:08
Гослинг и Робби прокатились в кислотных костюмах на съемках «Барби». И породили новую волну мемов 15:45
Pacific Press/Getty Images
Пи Джей Харви выпустит десятый альбом летом 2023 года 15:11
Русский музей и «ВКонтакте» запустили видеопроект о творчестве Михаила Врубеля 14:58
Госдума разрешила признавать иноагентами тех, кто находится под «иностранным влиянием» 14:20
Магистры ВШЭ создали проект «На живое» о женщинах, которые спасали свою жизнь и оказались в тюрьме 13:59
Российского режиссера Дьякова пригласили вступить в Киноакадемию США 13:55
«Киберпанк, который мы заслужили»: два голосовых помощника Олега обсудили блокировку карты клиента 13:53
Amediateka/YouTube
Четвертый сезон «Мира Дикого Запада» выйдет на Amediateka. Русский трейлер — уже в сети 12:34
В российских Burger King и KFC перейдут на напитки «Черноголовки» 12:12
В России изменили правила покупки оружия 11:57
Хакеры атаковали сайт Роскосмоса. Ранее он публиковал спутниковые снимки «центров принятия решений» 10:58
«Яндекс» запускает погодный сервис в Латинской Америке 10:39

Пи Джей Харви выпустит десятый альбом летом 2023 года

Денис Ламехов
Сегодня в 15:11

Британская рок-исполнительница Пи Джей Харви выпустит новую пластинку летом 2023 года. Об этом она рассказала в интервью журналу Rolling Stone.

«Я очень довольна альбомом. Много времени было потрачено на написание [песен], но в конце концов я счастлива от того, как все вышло», — добавила певица.

Она не уточнила, на каком этапе сейчас находится процесс создания альбома и не раскрыла его название. Грядущая запись станет первой с момента выхода полноформатника «The Hope Six Demolition Project» в 2016 году.

Отвечая на вопрос, какая музыка вдохновляла ее в последнее время, исполнительница отметила саундтреки участника Radiohead и The Smile Джонни Гринвуда (он, в частности, создал звуковую дорожку к «Норвежскому лесу» Чан Ань Хунга, «Мастеру» и «Призрачной нити» Пола Томаса Андерсона), а также записи Тома Йорка, Боба Дилана и других артистов.

Пи Джей Харви выпустила десять студийных пластинок. Предлагаем перечитать архивный гид «Афиши Daily» по альбомам исполнительницы от худшего к лучшему, а также познакомиться с десятью хорошими, но не самыми популярными песнями Харви.

События недели на afisha.ru
приключение
Дикая
Таисия Вилкова летит в Ниццу, а попадает в тайгу
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
фантастика
Род мужской
Актуальный хоррор Алекса Гарленда про страх женского перед мужским
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Том Йорк
Боб Дилан
Томас Андерсон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить