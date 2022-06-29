Пи Джей Харви выпустит десятый альбом летом 2023 года

Британская рок-исполнительница Пи Джей Харви выпустит новую пластинку летом 2023 года. Об этом она рассказала в интервью журналу Rolling Stone.

«Я очень довольна альбомом. Много времени было потрачено на написание [песен], но в конце концов я счастлива от того, как все вышло», — добавила певица.

Она не уточнила, на каком этапе сейчас находится процесс создания альбома и не раскрыла его название. Грядущая запись станет первой с момента выхода полноформатника «The Hope Six Demolition Project» в 2016 году.

Отвечая на вопрос, какая музыка вдохновляла ее в последнее время, исполнительница отметила саундтреки участника Radiohead и The Smile Джонни Гринвуда (он, в частности, создал звуковую дорожку к «Норвежскому лесу» Чан Ань Хунга, «Мастеру» и «Призрачной нити» Пола Томаса Андерсона), а также записи Тома Йорка, Боба Дилана и других артистов.

Пи Джей Харви выпустила десять студийных пластинок. Предлагаем перечитать архивный гид «Афиши Daily» по альбомам исполнительницы от худшего к лучшему, а также познакомиться с десятью хорошими, но не самыми популярными песнями Харви.