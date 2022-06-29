Российского режиссера Дьякова пригласили вступить в Киноакадемию США

Американская академия кинематографических искусств и наук пригласила режиссера Антона Дьякова вступить в ее состав. Об этом сообщает ТАСС.

В этом году приглашение о членстве получили 397 артистов и деятелей, которые отличились своим вкладом в кинематограф. Среди них — 71 номинант на «Оскар» и 15 победителей.

В 2022 году мультфильм Дьякова «БоксБалет» об истории любви балерины Ольги и боксера Евгения был номинирован на «Оскар» как лучший короткометражный фильм. Однако победу одержала работа «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго.

За свою карьеру режиссер сделал около десяти мультфильмов, среди которых те, что получили высокую оценку: «Виват, мушкетеры!» (2017) и «Питон и сторож» (2015).

Киноакадемия США была создана по инициативе Луиса Майера — основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer — в 1827 году. Изначально она должна была решать трудовые споры, однако вскоре появилась идея вручать от лица академии престижные премии в области кино.