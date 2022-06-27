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Медаль для участников «спецоперации», тур группы «Кино» и другие новости дня
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«Кинопоиск» снимет сериал по мотивам роликов о «русской кибердеревне» 19:59
Росгвардия учредила медаль «Участнику специальной военной операции» 19:20
Кристиан Бейл готов вернутся к роли Бэтмена, если его позовет Кристофер Нолан 19:13
Иосиф Пригожин призвал лишить российского гражданства участников Little Big из‑за антивоенного клипа 18:42
Wire выложили альбом «Not About to Die». В 1980-х он выходил только в виде неофициального демо 18:36
Театр имени Сац представит AR-оперу по роману «Любовь к трем цукербринам» Виктора Пелевина 18:08
В Японии продали черешню редкого сорта по 300 долларов за ягоду 17:53
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
«Вкусно — и точка» открыла 140 ресторанов на базе «Макдоналдса». Остальные заработают до сентября 17:43
В Минцифры рассказали, как можно будет оформить Fan ID 17:18
IKEA начала распродажу товаров со склада для сотрудников 16:58
Владимир Путин объявил 2023 год в России Годом педагога и наставника 16:54
Страны G7 выделят Украине 29,5 млрд долларов 16:41
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Sound Up проведет серию фортепианных концертов Forte. В программе — сочинения Райха и Десятникова 16:39
В 2021 году в ДТП с участием электросамокатов погибли 20 россиян 16:18
«Гоголь-центр» прокомментировал слухи о своем закрытии 16:10
В РФ создали Ассоциацию блогеров и агентств. Она намерена создать черные списки игроков этой сферы 15:39
«Аэрофлот» запускает программу для выпускников авиационных вузов 15:09
«Звери» проведут большой концертный тур и снимут фильм в дороге 15:03
Алена Швец/YouTube
Алена Швец представит новый трек на «Плюс Даче» в парке Горького 14:49
Дайджест

Медаль для участников «спецоперации», тур группы «Кино» и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:38

Украина вышла из двух соглашений с Россией по ядерной безопасности. Страна прекратила обмен информацией и сотрудничество в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

Россиянка София Сапега, приговоренная белорусским судом к шести годам тюрьмы, вновь попросила Александра Лукашенко о помиловании. Она признала свою вину и заявила, что «попала под влияние деструктивно настроенной группы людей».

Росгвардия учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции». На ее лицевой стороне изображен военный с автоматом на фоне буквы Z.

«Гоголь-центр» не может опровергнуть слухи о своем закрытии. Все зависит от продления контрактов худрука театра Алексея Аграновича и директора Алексея Кабешева, действие которых заканчивается 4 июля.

США закроют доступ к американским технологиям компаниям по всему миру, которые поддерживают Россию. В частности, власти страны запретят поставлять полупроводники таким предприятиям.

Сеть «Вкусно — и точка» открыла около 140 из 850 заведений на базе «Макдоналдса» в России. Оставшиеся рестораны откроются под новым брендом до сентября, заявил гендиректор компании.

В России создали Ассоциацию блогеров и агентств для «выработки эффективных правил взаимодействия бизнеса, контент-мейкеров и государства». Организация планирует составить черные списки недобросовестных игроков индустрии, а также выдавать желтые и красные карточки.

Иосиф Пригожин призвал лишить участников Little Big российского гражданства из‑за их антивоенного клипа «Generation Cancellation». По его словам, они поддерживают Запад, который «занимается геноцидом нашего народа».

На аукционе в Японии продали коробку с черешней редкого сорта по 300 долларов за ягоду. Вся упаковка обошлась новому владельцу в 4400 долларов.

Группа «Кино» отправится в тур в честь 60-летия Виктора Цоя и сороковой годовщины с момента основания коллектива. Но никаких голограмм самого Цоя не будет — музыканты считают, что чаще всего они выглядят комично.

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