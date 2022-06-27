Медаль для участников «спецоперации», тур группы «Кино» и другие новости дня

Украина вышла из двух соглашений с Россией по ядерной безопасности. Страна прекратила обмен информацией и сотрудничество в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

Россиянка София Сапега, приговоренная белорусским судом к шести годам тюрьмы, вновь попросила Александра Лукашенко о помиловании. Она признала свою вину и заявила, что «попала под влияние деструктивно настроенной группы людей».

Росгвардия учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции». На ее лицевой стороне изображен военный с автоматом на фоне буквы Z.

«Гоголь-центр» не может опровергнуть слухи о своем закрытии. Все зависит от продления контрактов худрука театра Алексея Аграновича и директора Алексея Кабешева, действие которых заканчивается 4 июля.

США закроют доступ к американским технологиям компаниям по всему миру, которые поддерживают Россию. В частности, власти страны запретят поставлять полупроводники таким предприятиям.

Сеть «Вкусно — и точка» открыла около 140 из 850 заведений на базе «Макдоналдса» в России. Оставшиеся рестораны откроются под новым брендом до сентября, заявил гендиректор компании.

В России создали Ассоциацию блогеров и агентств для «выработки эффективных правил взаимодействия бизнеса, контент-мейкеров и государства». Организация планирует составить черные списки недобросовестных игроков индустрии, а также выдавать желтые и красные карточки.

Иосиф Пригожин призвал лишить участников Little Big российского гражданства из‑за их антивоенного клипа «Generation Cancellation». По его словам, они поддерживают Запад, который «занимается геноцидом нашего народа».

На аукционе в Японии продали коробку с черешней редкого сорта по 300 долларов за ягоду. Вся упаковка обошлась новому владельцу в 4400 долларов.

Группа «Кино» отправится в тур в честь 60-летия Виктора Цоя и сороковой годовщины с момента основания коллектива. Но никаких голограмм самого Цоя не будет — музыканты считают, что чаще всего они выглядят комично.