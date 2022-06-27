В РФ создали Ассоциацию блогеров и агентств. Она намерена создать черные списки игроков этой сферы

Иванова сообщила, что ассоциация объединяет порядка 65% рынка, в нее вошли более 30 агентств, курирующих крупных русскоязычных блогеров. Целью объединения названа «выработка эффективных правил взаимодействия бизнеса, контент-мейкеров и государства ».

В России создана Ассоциация блогеров и агентств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации, руководителя агентства Hello Blogger Татьяну Иванову .

«По неофициальным данным, за прошлый год общий оборот интернет-маркетинга составил 15 млрд рублей. При этом наш рынок никогда не был объединен никакой ассоциацией в отличие от, например, Ассоциации креативных агентств. И так сложилось, что создание ассоциации было абсолютно ситуативной историей. Мы собрались на несколько антикризисных встреч, чтобы понять, что же нам делать дальше. И создание ассоциации стало логичным шагом».

Сооснователь ассоциации Максим Перлин заявил, что она создана не чиновниками, а участниками рынка и зарегистрирована как НКО — организация не намерена заниматься коммерческой деятельностью.

Перлин также отметил, что объединение работает над формированием черных списков участников сферы: блогеров, агентств и клиентов. Система будет функционировать на основе желтых и красных карточек, подобно аналогичной в футболе.

«Если агентство доказывает, что блогер как‑то некрасиво себя повел, то он получает сначала одно предупреждение в виде желтой карточки, потом он получает еще одну и еще одну. Наличие трех желтых карточек означает, что блогер получает красную карточку, и члены ассоциации, которые верифицировали это правило, перестают с этим блогером работать», — заявил он.

Когда участники приступили к созданию ассоциации, они поняли, что на своем уровне каждое агентство имеет свой черный список, пояснил Перлин. Теперь эти перечни будут объединены.