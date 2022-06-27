Иосиф Пригожин призвал лишить российского гражданства участников Little Big из‑за антивоенного клипа

Иосиф Пригожин прокомментировал антивоенный клип «Generation Cancellation» группы Little Big. Продюсер призвал лишить участников коллектива российского гражданства в интервью с изданием News.ru.

«Люди малообразованные, переехали в США, „самое миролюбивое государство в мире“, и пытаются рассказывать про пацифизм через свои ролики, в то время как, не побоюсь этого слова, Запад занимается геноцидом нашего народа», — сказал Пригожин.

Little Big ответили Пригожину в своем инстаграме*. «У меня стоит на коленях тот, кто призывает лишить нас гражданства. Я знаю очень большой маленький секрет. Рассказать?» — написала группа.

Клип «Generation Cancellation» вышел несколько дней назад. В нем Little Big осудили российскую «спецоперацию» на территории Украины и объявили о своем переезде в США.

21 июня Пригожин предложил создать в Крыму аналог «Евровидения», в котором могли бы участвовать все страны, включая США.

* Деятельность Instagram запрещена на территории РФ. Сервис принадлежит Meta, признанной в стране экстремистской организацией.