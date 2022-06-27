В Японии продали черешни редкого сорта по 300 долларов за ягоду

На аукционе в Японии продали коробку с 15 ягодами черешни сорта Juno Heart за 600 тыс. иен (около 4440 долларов и 237 тыс. рублей). Это новый рекорд первого аукциона ягод нынешнего сезона в японской префектуре Аомори, передает издание The Asahi Shimbun.

Сорт черешни Juno Heart специально разрабатывался Исследовательским центром префектуры Аомори в качестве дорого подарка. Ягоды должны иметь идеальную форму и цвет, содержание сахара в них должно быть 20%, а диаметр — не менее 2,8 сантиметров. Черешни с диаметром не менее 3,1 сантиметра называют «Биением сердца Аомори» — именно их продали за рекордную сумму денег.

Всего было продано 11 коробок этого сорта. Одним из покупателей стала компания Nagatsuka Seika из префектуры Тиба, занимающаяся продажей фруктов и ягод. Купленная черешня будет продаваться в одном из магазинов.

The Asahi Shimbun пишет, что сорт Juno Heart также выделяется среди остальных ярко-красным цветом, блеском и балансом насыщенного вкуса.