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«Вкусно — и точка» открыла 140 ресторанов на базе «Макдоналдса». Остальные заработают до сентября

Виктория Шанина
Сегодня в 17:43

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», работающая на базе ушедшего с российского рынка «Макдоналдса», открыла около 140 заведений по всей России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора компании Олега Пароева.

Всего в стране было 850 точек «Макдоналдс». Оставшиеся рестораны откроются под брендом «Вкусно — и точка» до сентября.

«К сожалению, у нас есть определенные сложности с упаковкой и определенными ингредиентами, которые мы сейчас успешно решаем, но все это требует определенного времени», — сказал Пароев.

По его словам, по состоянию на субботу, 25 июня, в России открылось около 140 заведений. Еще три ресторана возобновили работу сегодня, 27 июня, в Сочи.

Часть ресторанов «Вкусно — и точка» на базе бывшего «Макдоналдса» открылась 12 июня. Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «мак», также из ассортимента сети пропали «МакФлури» и «Биг Мак» из‑за прямых ассоциаций с брендом. Временно отсутствует «Биг Тейсти», его заменят бургером под названием «Биг Спешл».

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