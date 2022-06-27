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София Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:47

24-летняя россиянка София Сапега, приговоренная белорусским судом к шести годам лишения свободы, попросила Александра Лукашенко о помиловании. Об этом сообщает Би-би-си.

Она попросила белорусского президента освободить ее от отбывания наказания или заменить его более мягким. Она отметила, что хочет быть рядом со своей семьей и «свободно дышать».

В прошении о помиловании девушка заявила, что «попала под влияние деструктивно настроенной группы людей», и извинилась за свои действия. Сапега также подчеркнула, что признала вину и выполнила все условия досудебного соглашения со следствием: «давала полные, последовательные, правдивые и признательные показания» и «оказала содействие следствию в раскрытии ряда преступлений, совершенных иными лицами».

Софию Сапегу задержали 23 мая 2021 года — она находилась на борту самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. Тогда же был задержан и ее молодой человек Роман Протасевич, бывший главред телеграм-каналов Nexta (позднее признанных в Беларуси террористическими организациями). Тогда Сапега написала первое прошение о помиловании на имя Лукашенко.

В мае 2022-го Гродненский областной суд в Беларуси приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Ее обвиняли в разжигании социальной вражды и незаконном сборе персональных данных. По версии следствия, Сапега вместе с другими людьми, включая иностранцев, создала и администрировала ряд телеграм-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты.

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