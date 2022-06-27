Украина вышла из двух соглашений по ядерной безопасности с Россией

Украина решила приостановить действие ряда соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую Государственную инспекцию ядерного регулирования.

Так, Украина прекращает соглашения о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности страны и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности.

Кроме того, прекращается обмен информацией и сотрудничество в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

В госинспекции заявили, что выход из соглашений связан с действиями России на территории Украины.