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Украина вышла из двух соглашений по ядерной безопасности с Россией

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:38

Украина решила приостановить действие ряда соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую Государственную инспекцию ядерного регулирования.

Так, Украина прекращает соглашения о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности страны и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности.

Кроме того, прекращается обмен информацией и сотрудничество в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

В госинспекции заявили, что выход из соглашений связан с действиями России на территории Украины.

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