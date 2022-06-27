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Росгвардия учредила медаль «Участнику специальной военной операции»

Виктория Шанина
Сегодня в 19:20

Росгвардия учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции». Соответствующий приказ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

На лицевой стороне медали изображен военный с автоматом. На его фоне — серебристая лента в виде буквы Z.

© Официальный интернет-портал правовой информации

Согласно документу, медаль станет официальным геральдическим знаком. Она была согласована с председателем геральдического совета при президенте России.

Медаль вручается, в частности, военным и лицам, проходящим службу в Росгвардии и имеющим спецзвания полиции, а также госслужащим и работникам ведомства, принимавшим участие в «спецоперации». Кроме того, ее могут получить «лица, отличившиеся в оказании содействия в выполнении задач при проведении спецоперации».

Вручать медаль будет главнокомандующий Росгвардии, либо его первый заместитель или руководители региональных структур по предварительно подписанным приказам главнокомандующего.

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