«Гоголь-центр» прокомментировал слухи о своем закрытии

«Гоголь-центр» в своем телеграм-канале ответил на вопросы о предполагаемом закрытии театра. В сообщении говорится, что опровергнуть эти слухи пока невозможно, подробности будут известны 4 июля.

В этот день заканчиваются контракты художественного руководителя театра Алексея Аграновича и директора Алексея Кабешева. Тогда же станет известно, будут ли они продлеваться.

Что касается успехов театра, за последние 1,5 года «Гоголь-центр» выпустил 7 спектаклей. Средняя заполняемость залов составила 92%. За 2021 год, несмотря на пандемию, театр заработал 146 млн рублей при бюджетном финансировании в 146 млн рублей. За первое полугодие 2022-го театра уже получил 162 млн рублей при бюджетном финансировании в 154 млн.

«По плану к концу года на каждый государственный рубль мы заработаем два», — пишут представители театра.

Слухи о закрытии «Гоголь-центра» начали распространяться после поста в телеграм-канале искусствоведа Ксении Коробейниковой.

«„Гоголь-центр“ хотят закрыть. Пока подбирают официальную причину, но на деле театр без Кирилла Серебренникова особо не нужен. Мой собеседник в Депкультуры обнадежил, что труппу не распустят, и худрук Алексей Агранович подыскивает место для репетиций и спектаклей. Хочется верить, а то совсем будет грустно», — написала она 23 июня.