США закроют поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям

Министерство торговли Соединенных Штатов закроет для ряда поддерживающих Россию компаний по всему миру доступ к американским технологиям, в том числе полупроводникам. Об этом сообщает администрация США.

Для описания деятельности таких компаний американские власти используют термин backfill activities — под ним, вероятно, подразумевается помощь по замещению в России технологий или товаров после введения санкций.

Кроме того, американское правительство введет персональные блокирующие санкции против людей, которые «связаны с попытками помочь России обойти ограничения», а также запретит в США импорт российского золота.

Среди прочего будут введены блокирующие санкции против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса со стороны стран «Большой семерки» (объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США).

Их цель — ограничить доступ ОПК России к «ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям», заявили в Белом доме.

Ожидается, что президенты стран «Большой семерки» выступят с соответствующим заявлением по итогам саммита в Германии. Он проходит с 26 по 28 июня в Баварских Альпах.