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Группа «Кино» отправится в тур в честь шестидесятилетия Виктора Цоя

Денис Ламехов
Сегодня в 13:03

Группа «Кино» отправится в тур в честь шестидесятилетия Виктора Цоя и сороковой годовщины с момента основания коллектива. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Каждый из музыкантов группы составил список любимых песен «Кино», затем из них был сформирован общий сет — в нем более 30 композиций, рассказал бас-гитарист Александр Титов.

Он уточнил, что итоговый вариант концерта состоит из трех музыкальных частей. Первая — позднее творчество «Кино», где на басу будет играть Игорь Тихомиров. Затем — ранние песни с участием самого Титова. В третьем отделении оба басиста сыграют вместе.

У каждой песни на концерте будет свое графическое и видеосопровождение. В оформлении выступлений используют архивные съемки, фотографии молодых участников группы и трехмерную графику.

«Мы изначально не хотели никаких голограмм, потому что они выглядят, как правило, комично. И никому из нас не хотелось бы видеть на сцене плохую голограмму Виктора Цоя. Мы не собираемся его заменять чем‑то или кем‑то. Есть голос, есть песни, есть музыка — этого более чем достаточно», — рассказал Игорь Тихомиров.

Он добавил: «У нас не было задачи сделать эмоционально аккуратное и безопасное шоу. Оно должно задевать всех в зале, вызывать противоречивые чувства».

Детали тура и билеты — на «Афише».

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