Красная звезда на логотипе Роскосмоса, слив трейлера «Аватара-2» и другие новости дня

В центре Гаваны, в отеле «Саратога», построенном еще в 1880 году, прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере 18 человек, еще десятки ранены, а здание гостиницы частично разрушилось.

Татьяна Москалькова сообщила об освобождении 11 российских гражданских моряков на Украине. По ее словам, экипаж сухогруза «Авангард» находился практически в полной изоляции от мира в течение 72 дней.

Херсонская область на Украине, перешедшая под контроль вооруженных сил России, вернет герб времен Российской империи. Так решили в «военно-гражданской администрации» региона.

Мобильные операторы ДНР и ЛНР перевели абонентов на телефонный код российской системы нумерации +7. Он действует в России, Казахстане, а также Абхазии и Южной Осетии.

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы с участниками российской «спецоперации» на Украине. Они проехали по Красной площади на БТР.

На 101-м году жизни умер старейший гроссмейстер мира, писатель и журналист Юрий Авербах. Причины смерти не уточняются.

Роскосмос временно изменил логотип на красную звезду в память о погибших в Великой Отечественной войне и в поддержку ВС России. По словам главы госкомпании Дмитрия Рогозина, «это символ той борьбы, которую вел наш советский народ», поэтому звезда «должна быть на шевронах Роскосмоса».

«Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) обязал всех женщин в Афганистане носить хиджабы. Сначала власти планируют проводить разъяснительные беседы, а потом наказывать за нарушение нововведения.

В сеть [слили полноценный трейлер фильма «Аватар: Путь воды»]https://daily.afisha.ru/news/63175-v-set-slili-polnocennyy-treyler-vtorogo-avatara/ Джеймса Кэмерона. Официально видео должны были показать только на следующей неделе.

Леди Гага выпустила клип на песню «Hold My Hand», которая стала саундтреком к фильму «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли. Режиссером визуальных эффектов к ролику выступил Джозеф Косински.

Джеймс Ганн объявил о завершении съемок третьей и последней части «Стражей Галактики». Режиссер выложил фото с исполнителями главных ролей.