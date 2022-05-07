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В центре Гаваны прогремел взрыв. 18 человек погибли, отель «Саратога» разрушен

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:13

В центре кубинской столицы Гаваны прогремел взрыв. Он произошел в отеле «Саратога», расположенном рядом с Капитолием. Погибли как минимум 18 человек. Об этом сообщил ТАСС.

По словам президента страны Мигеля Диаса-Канеля, ранены не менее 40 человек. Взрыв был такой силы, что часть здания обрушилась, а находящиеся рядом автомобили получили повреждения.

Взрыв произошел ранним утром. Сразу после него на место прибыли спасатели, они начали разбор завалов и эвакуацию граждан. Власти Кубы назвали предварительной причиной случившегося утечку газа.

«Это не была бомба или нападение. Это трагический несчастный случай», — написал в твиттере Диас-Канель

Отель «Саратога» был построен в 1880 году и реконструирован в 2005 году. Он расположен в историческом центре Гаваны, всего в нескольких минутах ходьбы от здания парламента Кубы — Капитолия.

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