В центре Гаваны прогремел взрыв. 18 человек погибли, отель «Саратога» разрушен

В центре кубинской столицы Гаваны прогремел взрыв. Он произошел в отеле «Саратога», расположенном рядом с Капитолием. Погибли как минимум 18 человек. Об этом сообщил ТАСС.

По словам президента страны Мигеля Диаса-Канеля, ранены не менее 40 человек. Взрыв был такой силы, что часть здания обрушилась, а находящиеся рядом автомобили получили повреждения.