Леди Гага выпустила клип на песню «Hold My Hand»

В клипе певица в очках-авиаторах, как у Тома Круза в фильме «Лучший стрелок» 1986 года, играет на фортепиано на взлетной полосе. В видео представлены кадры из оригинальной картины, а также из грядущего сиквела.

Леди Гага поделилась клипом на песню «Hold My Hand». Трек стал саундтреком к фильму «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.

«Когда я написала эту песню, я даже не осознавала, сколько слоев она охватывает в фильме, в моей психике и в самой природе мира, в котором мы живем», — рассказала Леди Гага, обсуждая свой вклад в работу над саундтреком.

«Топ Ган: Мэверик» — продолжение культового боевика 1986 года. Во второй части Том Круз вновь играет летчика-аса по прозвищу Мэверик, который оставил высокоскоростные полеты и теперь работает инструктором, обучая молодых пилотов. Однако герою все-таки приходится снова сесть за штурвал истребителя.

Мировая премьера фильма запланирована на 25 мая.