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Москалькова: на Украине освободили 11 российских гражданских моряков

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:22

11 членов экипажа гражданского сухогруза «Авангард», которые удерживались на территории Украины, вернулись в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

В состав экипажа входили уроженцы Приморского края, Астраханской области, Краснодарского и Ставропольского краев.

1 декабря 2021 года «Авангард» прибыл из Греции в Измаил для ремонта. С начала «военной операции» на территории Украины судно и моряков заблокировали.

По словам Москальковой, экипаж сухогруза находился практически в полной изоляции от мира в течение 72 дней без возможности покинуть судно.

Омбудсмен заявила, что в Измаиле продолжают удерживаться еще 60 моряков с семи российских судов: «Омский-6», «Челси-4», «Волго-Балт 244», «Волго-Балт 193», «Волго-Балт 225», «Рондо», «Свирь».

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