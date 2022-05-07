На Красной площади прошла репетиция парада Победы с участниками военных действий на Украине

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы с участниками российской «спецоперации» на Украине. Они проехали по Красной площади на БТР, сообщает РИА «Новости».

Парадный расчет участников «спецоперации» в составе механизированной колонны прошел по Красной площади, объявил диктор. Военные машины, которую они использовали во время прохода, были БТР-МДМ «Ракушка».