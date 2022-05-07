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На Красной площади прошла репетиция парада Победы с участниками военных действий на Украине

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:38

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы с участниками российской «спецоперации» на Украине. Они проехали по Красной площади на БТР, сообщает РИА «Новости».

Парадный расчет участников «спецоперации» в составе механизированной колонны прошел по Красной площади, объявил диктор. Военные машины, которую они использовали во время прохода, были БТР-МДМ «Ракушка».

По данным Минобороны, в репетиции приняли участие 11 тыс. военных: 33 парадных расчета пешей колонны, 131 единица военной техники в составе механизированной колонны, а также 77 самолетов и вертолетов.

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