Съемки последних «Стражей галактики» завершились

Джеймс Ганн объявил о завершении съемок третьей и последней части «Стражей галактики». Режиссер выложил фото с исполнителями главных ролей. «Я люблю этот удивительный каст и съемочную группу, их прекрасный талант и добрые души. Мне повезло, что они были со мной в этом почти десятилетнем путешествии», — написал Ганн. На фото можно увидеть самого постановщика, Криса Пратта, Дэйва Баутисту, Карен Гиллан, Пома Клементьеффа и Шона Ганна.

Ганн сделал еще один пост с подписью: «Зои [Солдан, роль Гаморы] была с нами, но у меня есть единственное фото с ней, на котором есть неназванный актер», который должен стать сюпризом.