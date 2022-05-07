перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Мобильные операторы ДНР и ЛНР перевели абонентов на российский план нумерации +7 14:57
Съемки последних «Стражей галактики» завершились 13:59
На Красной площади прошла репетиция парада Победы с участниками военных действий на Украине 13:38
«Челси» объявил о продаже клуба бизнесмену Тодду Боули 13:35
В Голливуде обсуждают сиквел «Человека тьмы», первого фильма Сэма Рейми о супергерое 12:49
roscosmos.ru
Роскосмос временно изменил логотип корпорации на красную звезду 12:47
Москалькова: на Украине освободили 11 российских гражданских моряков 12:22
В России выявили 5500 новых случаев коронавируса 11:11
В сеть слили полноценный трейлер второго «Аватара» 10:29
Водителям с судимостью средней тяжести могут запретить работать в такси 9:45
Из соцсетей Джереми Робинсона
Создатель «Джона Уика» Чад Стахелски снимет сериал о кайдзю 8:59
В центре Гаваны прогремел взрыв. 18 человек погибли, отель «Саратога» разрушен 2:13
Ватикан откроет виртуальную галерею произведений искусства в метавселенной 1:35
Мег Райан поставит свой второй фильм — ромком «Что будет дальше». В нем сыграет Дэвид Духовны 0:49
Художника Петра Павленского будут судить за драку с поножовщиной Вчера в 23:46
Neon/YouTube
В сети появился новый трейлер триллера Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» Вчера в 22:52
Минюст добавил Моргенштерна, Любовь Соболь и еще пятерых людей в реестр иноагентов Вчера в 21:29
Стали известны новые названия Cosmopolitan, Esquire и Men’s Health Вчера в 21:24
Четырех координаторов «Голоса»* исключили из реестра иноагентов Вчера в 20:41
В программе трех главных российских телеканалов 9 мая не будет советских фильмов о войне Вчера в 20:26

Съемки последних «Стражей галактики» завершились

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:59

Джеймс Ганн объявил о завершении съемок третьей и последней части «Стражей галактики». Режиссер выложил фото с исполнителями главных ролей.

«Я люблю этот удивительный каст и съемочную группу, их прекрасный талант и добрые души. Мне повезло, что они были со мной в этом почти десятилетнем путешествии», — написал Ганн. На фото можно увидеть самого постановщика, Криса Пратта, Дэйва Баутисту, Карен Гиллан, Пома Клементьеффа и Шона Ганна.

Ганн сделал еще один пост с подписью: «Зои [Солдан, роль Гаморы] была с нами, но у меня есть единственное фото с ней, на котором есть неназванный актер», который должен стать сюпризом.

Съемки «Стражи Галактики. Часть 3» стартовали в ноябре прошлого года. Фильм выйдет в мировой прокат 4 мая 2023 года.

Подробности сюжета пока никто не знает, одного из злодеев — Адама Уорлока — должен сыграть Уилл Поултер. Все, что известно о третьих «Стражах», «Афиша Daily» собирала здесь.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
юмор
Шоу «Импровизация»
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить