Роскосмос временно изменил логотип корпорации на красную звезду

Роскосмос временно изменил логотип на красную звезду в память о погибших в Великой Отечественной войне и в поддержку Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Рогозина.

«Мы считаем, что красная звезда — это символ той борьбы, которую вел наш советский народ, это красная звезда, которая была на Знамени Победы, и она должна быть на шевронах Роскосмоса. Мы перешли оперативно на эту красную звезду», — сказал он.

На сайте Роскосмоса отмечается, что в настоящее время половина продукции предприятий корпорации выпускается в рамках гособоронзаказа.

«Ракетная отрасль была, есть и будет с народом и армией. <…> В текущих внешнеполитических условиях Госкорпорация ставит на первый план выполнение задачи по обеспечению безопасности государства», — сказано в сообщении Роскосмоса.