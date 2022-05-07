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Мобильные операторы ДНР и ЛНР перевели абонентов на российский план нумерации +7

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:57

Мобильные операторы ДНР и ЛНР перевели абонентов на телефонный код российской системы нумерации +7. Об этом сообщили главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Операторы «Феникс» и «Лугаком» будут отображать номера телефонов кодом России и трехзначной региональной нумерацией +7 949 и +7 959 соответственно. Раньше были +38071 и +38072.

Менять сим-карту не потребуется, а тарифы остались прежними. Пасечник пояснил, что это позволит жителям жителям регионов «максимально просто проводить операции в российских банках, регистрироваться на порталах онлайн-услуг и пользоваться всем набором сервисов, которые доступны рядовому российскому абоненту сотовой связи».

Бывший глава Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов считает, что перевод абонентов на код +7 «будет быстрым и займет не более месяца».

Код +7 действует в России, Казахстане, а также Абхазии и Южной Осетии.

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