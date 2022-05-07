Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

На 101-м году жизни умер старейший гроссмейстер мира, писатель и журналист Юрий Авербах. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Точная причина смерти не называется. О времени и месте прощания будет объявлено позже.

В Федерации шахмат выразили искренние соболезнования родным и близким покойного. «Игру Авербаха отличали оригинальные дебютные идеи, точная оценка позиции и высокая техника эндшпиля, знатоком которого он по праву считается», — говорится в заявлении ФШР.

8 февраля 2022 года Авербах отметил 100-летний юбилей. В мае указом Владимира Путина он был награжден орденом Почета.

Впервые Авербах обратил на себя внимание в 1983 году, когда выиграл Всесоюзный турнир школьников. Он дважды, в 1952 и 1958 годах, становился участником межзонального турнира, а в 1953 году выступал в турнире претендентов. Гроссмейстер занимал высокие места во многих международных соревнованиях: в Джакарте, Аделаиде, Вене, Москве, Рио-де-Жанейро, Крайстчерче и других городах.

Кроме того, Авербах являлся автором шахматных книг. Среди них — «В поисках истины», «Шахматная азбука», «Путешествие в шахматное королевство» (совместно с Михаилом Бейлиным), «Шахматный самоучитель», «Шахматные Олимпиады», «Что надо знать об эндшпиле», «Как решать шахматные этюды», несколько трудов, посвященных различным видам окончаний шахматных партий.