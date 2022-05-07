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Новая администрация Херсонской области решила вернуть региону герб времен Российской империи

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:57

Херсонская область на Украине, перешедшая под контроль вооруженных сил России, вернет герб времен Российской империи. Об этом РИА «Новости» сообщил в телеграм-канале заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, в основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, утвержденный еще 7 октября 1803 года.

© ВГА Херсонской области/Telegram

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что‑то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — сказал Стремоусов.

Он добавил, что при надобности власти Херсонской области «готовы обратиться» с вопросом о включении в состав России. «Уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России», — добавил глава региона.

РИА «Новости» пишет, что после взятия под контроль всей Херсонской области там сформирована новая администрация, началось вещание российских телеканалов и радио, а также восстановление торговых связей с Крымом.

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