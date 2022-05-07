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«Талибан»* обязал женщин носить хиджабы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:56

«Талибан»* обязал всех женщин в Афганистане носить хиджабы. Лучшим видом хиджаба власти страны сочли паранджу, передает Bakhtarnews со ссылкой на заявление Министерства исламской ориентации.

При этом талибы подчеркивают, что хиджабом может считаться любая одежда, полностью скрывающая тело женщины. Она не должна прилегать к телу слишком сильно, чтобы не просматривались части тела, и не должна быть слишком прозрачной.

Введение нового правила будет постепенным. На первом этапе будут проводиться разъяснительные беседы с помощью СМИ и исламских проповедников, которые объяснят, как носить хиджаб и почему это важно.

На втором этапе последуют наказания за несоблюдение. Ответственных за женщин-нарушительниц мужчин-опекунов будут предупреждать и наказывать, а за повторное нарушение последует уголовное наказание.

Сотрудниц госпредприятий, которые откажутся носить хиджаб, будут увольнять. Такая же участь ждет и мужчин-госслужащих, если выяснится, что их родственница или жена нарушает нововведение.

В прошлом году «Талибан» объявил состав временного правительства Афганистана. В него вошли только мужчины, хотя ранее талибы обещали включить женщин в процесс создания нового государства.

* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.

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