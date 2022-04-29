Досрочное освобождение Улюкаева, тизер корейского «Бумажного дома» и другие новости дня

В Киеве погибла журналистка «Радио Свобода» (признано иноагентом) Вера Гирич. Вечером 28 апреля в ее дом попала ракета, тело нашли с утра.

Суд разрешил досрочно освободить бывшего главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, осужденного за взятки. Если решение не будет обжаловано, экс-министр сможет выйти на свободу к середине мая.

Минюст впервые сократил список СМИ-иноагентов. Ведомство исключило из реестра политолога Аркадия Любарева и правозащитницу Людмилу Кузьмину.

Главу Красносельского муниципального округа Елену Котеночкину объявили в международный розыск. Суд заочно арестовал ее по уголовному делу о фейках про ВС России.

Роспатент удовлетворил заявку RT на регистрацию товарного знака «иноагент». Телеканал сможет продавать футболки с надписью «иностранный агент».

Глава ВТБ Андрей Костин предложил Михаилу Мишустину объединить в общую группу с ВТБ еще два банка — крымский РНКБ и «Открытие». Источники «Коммерсанта» заявляют, что Владимир Путин и Центробанк уже одобрили идею.

Meta (признана экстремистской, запрещена в России) обжаловала решение суда о запрете ее деятельности как экстремистской организации. Дата рассмотрения апелляционной жалобы будет назначена позже в Мосгорсуде.

Netflix опубликовал тизер южнокорейской адаптации сериала «Бумажный дом». В нем показали банду из семи человек в красных комбинезонах и корейских масках.

Ана де Армас исполнит главную роль в спин-оффе «Джона Уика». Она сыграет девушку-киллера по имени Балерина, которая мечтает отомстить убийцам своих родителей.

31 мая в Музее Москвы пройдут сразу два показа документальной оперы «Аскет» в постановке Юрия Квятковского. В центре повествования — академик Андрей Сахаров и осмысление «трагического архетипа» человека науки, одержимого загадками бытия.