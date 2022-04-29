перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Binance заблокировала счета детей Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова и Константина Малофеева 20:03
Досрочное освобождение Улюкаева, тизер корейского «Бумажного дома» и другие новости дня
19:56 дайджест
Bloomberg: вероятность дефолта в России упала до 75% 19:28
Alexas_Fotos/Unsplash
«Фонтанка»: Haribo остановит поставки продукции в Россию 19:03
Ана де Армас сыграет главную роль в спин-оффе «Джона Уика» 18:45
Главу Красносельского муниципального округа объявили в международный розыск 18:37
В питерском музее «Яндекса» появились новые ретрокомпьютеры и самая первая модель робота-курьера 18:05
Чиновница пришла на акцию памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС в платье с надписью «Party» 18:04
Из соцсетей группы «Макодзеба»
«Макодзеба» выпустила мини-альбом «До клеточки, до сантиметра» 18:02
Группа «Курара» выпустила новый сингл «А я» 17:29
Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек 17:19
Келли Ли Оуэнс вернулась с пластинкой «Lp.8» 17:06
Российская биатлонистка пожаловалась на призовые за медали Олимпиады. В других регионах они больше 16:59
Steve Doig / Unsplash
Норвегия закрыла границу для грузовиков из России и порты — для судов 16:57
Вышел трейлер документального сериала Сергея Минаева «Нулевые» 16:24
«Аигел» выпустила сингл «Мир спасет красота» 16:22
Ирина Шейк, Пит Дэвидсон и Оливия Родриго: названы участники Met Gala 2022 16:10
На «Звуке» появился путеводитель по народным промыслам 15:59
Пресс-материалы
Kedr Livanskiy, Everthe8 и «Дайте танк (!)»: «Дикая мята» пополнила лайнап на второй уик-энд 15:08
Группа «Альянс» выпустила трибьют с каверами своих песен. Их исполнили Монеточка, «Би-2» и другие 15:05
Дайджест

Досрочное освобождение Улюкаева, тизер корейского «Бумажного дома» и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 19:56

В Киеве погибла журналистка «Радио Свобода» (признано иноагентом) Вера Гирич. Вечером 28 апреля в ее дом попала ракета, тело нашли с утра.

Суд разрешил досрочно освободить бывшего главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, осужденного за взятки. Если решение не будет обжаловано, экс-министр сможет выйти на свободу к середине мая.

Минюст впервые сократил список СМИ-иноагентов. Ведомство исключило из реестра политолога Аркадия Любарева и правозащитницу Людмилу Кузьмину.

Главу Красносельского муниципального округа Елену Котеночкину объявили в международный розыск. Суд заочно арестовал ее по уголовному делу о фейках про ВС России.

Роспатент удовлетворил заявку RT на регистрацию товарного знака «иноагент». Телеканал сможет продавать футболки с надписью «иностранный агент».

Глава ВТБ Андрей Костин предложил Михаилу Мишустину объединить в общую группу с ВТБ еще два банка — крымский РНКБ и «Открытие». Источники «Коммерсанта» заявляют, что Владимир Путин и Центробанк уже одобрили идею.

Meta (признана экстремистской, запрещена в России) обжаловала решение суда о запрете ее деятельности как экстремистской организации. Дата рассмотрения апелляционной жалобы будет назначена позже в Мосгорсуде.

Netflix опубликовал тизер южнокорейской адаптации сериала «Бумажный дом». В нем показали банду из семи человек в красных комбинезонах и корейских масках.

Ана де Армас исполнит главную роль в спин-оффе «Джона Уика». Она сыграет девушку-киллера по имени Балерина, которая мечтает отомстить убийцам своих родителей.

31 мая в Музее Москвы пройдут сразу два показа документальной оперы «Аскет» в постановке Юрия Квятковского. В центре повествования — академик Андрей Сахаров и осмысление «трагического архетипа» человека науки, одержимого загадками бытия.

События недели на afisha.ru
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
рок
«Дикая мята. Violet»
юмор
Шоу «Импровизация»
джаз
«Московский джазовый фестиваль. Открытие»
комедия
Отчаянные дольщики
Российская драма про коммунальные распри
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Банк ВТБ
Минэкономразвития
Верховный суд
Роспатент
Банк РНКБ
Коммерсант
Банк России
Мосгорсуд
Netflix
Люди
Алексей Улюкаев
Андрей Костин
Михаил Мишустин
Владимир Путин
Ана де Армас
Аркадий Любарев
Людмила Кузьмина
Елена Котеночкина
Юрий Квятковский
Андрей Сахаров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить