Meta* обжаловала запрет деятельности компании из‑за экстремизма

Meta* подала обжаловала решение суда Москвы о запрете ее деятельности как экстремистской организации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Апелляционная жалоба поступила в Тверской суд Москвы. Дата рассмотрения будет назначена позже в Мосгорсуде.

Агентство отмечает, что решение суда о запрете Meta было обжаловано лицом, которое не причастно к участию в деле. Кто именно выступил заявителем, не уточняется.

21 марта Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией. Соцсети Instagram* и Facebook* в России запрещены.

*Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена. Instagram и Facebook запрещены на территории России.