«Коммерсант»: ВТБ, «Открытие» и РНКБ могут объединиться

Глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением об объединении в общую группу с банком еще два банка — крымский РНКБ и «Открытие». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, идею уже одобрил Владимир Путин. Российский президент считает, что так можно «заметно сэкономить на отделениях», которые у ВТБ и «Открытия» часто дублируют друг друга, расходах на персонал, а также «приведет крупного федерального игрока в Крым». Также идею одобрили в Центробанке.

Источник в правительстве говорит, что «объединение государственных финансовых активов на базе сильного игрока выглядит экономически и политически обоснованным решением». «Это позволит оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора и одновременно сохранить конкурентный рынок финансовых услуг», — считает он.

Банки находятся под санкциями США, ЕС и Великобритании.