«Интерфакс»: суд решил досрочно освободить экс-главу Минэкономики Алексея Улюкаева

Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, осужденного за получение взятки. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля. Если решение не будет обжаловано, то экс-министр сможет выйти на свободу к середине мая. Собеседник агентства уточнил, что прокуратура и администрация колонии были не против УДО, отметив хорошее поведение заключенного.

15 декабря 2017 года Алексея Улюкаева признали виновным в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере 2 млн долларов и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как считает следствие, Улюкаеву были переданы деньги за заключение сделки по покупке «Роснефтью» 50% акций «Башнефти». Помимо лишения свободы Улюкаева обязали выплатить штраф в размере 130 млн рублей. Экс-министр вину не признал и заявил, что стал жертвой провокации.